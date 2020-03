“Fala, Zezé!”: veja o coro da torcida do Galo que viralizou na web durante o clássico mineiro

​O momento de reconstrução precoce do Atlético-MG ainda inspira cuidados, sem sombra de dúvidas. No entanto, depois de duas eliminações consecutivas na Sul-Americana e na Copa do Brasil, nada melhor que vencer o grande rival num clássico para voltar a sorrir. Ainda mais com o rival na Série B.

Com o Mineirão em sua absoluta maioria de atleticanos, o ​Galo venceu o Cruzeiro por 2 a 1 com direito a gol no finalzinho da partida. Mas o que chamou a atenção mesmo durante o duelo foram as provocações ao longo dos 90 minutos. Fábio, goleiro e ídolo celeste, foi um dos alvos preferidos da torcida, que entoou o meme “Fala, Zezé” toda vez que um tiro de meta era batido. A imagem viralizou, como não poderia deixar de ser:

Com o resultado, o time agora comandado por Jorge Sampaoli chegou aos 15 pontos e subiu para a vice-liderança, atrás do primeiro colocado América, com 17. O Cruzeiro caiu para quinto, com 14.