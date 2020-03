Federação anuncia adiamento da semifinal entre Juventus e Milan, pela Copa Itália

Poucas horas após a delegação milanista desembarcar em Turim, o veredicto: está adiada a partida entre Juventus e Milan originalmente programada para a próxima quarta-feira (4), quando as duas equipes se enfrentariam no Allianz Stadium, casa da ‘Velha Senhora’, valendo vaga na grande decisão da Coppa Itália 2019/20.

A princípio, a partida seria realizada com presença contingenciada de torcedores. Depois, debateu-se a realização do jogo com portões fechados. Menos de 24 horas antes da bola rolar, as entidades locais oficializaram a opção pelo adiamento. Vale destacar que a Província de Turim é, ao lado da Lombardia – que tem Milão e Bérgamo como cidades mais ‘famosas’ -, a região onde há o pico de casos suspeitos e confirmados do novo COVID-19.

Juve x Milan, que aconteceria amanhã, está oficialmente ADIADA pra uma data que sabe-se lá quando. Neste momento, o governo estuda interromper todos os eventos esportivos no país durante 30 dias. Tudo incerto, estão perdidos, ninguém sabe o que vai acontecer (muito menos eu). — Clara Albuquerque (@claalbuquerque) March 3, 2020

Com o adiamento do confronto decisivo pelo mata-mata nacional, o calendário italiano fica ainda imprevisível. As últimas duas rodadas da Serie A tiveram ​compromissos adiados, muitos deles ainda sem data programada. Por enquanto, a volta da outra semifinal entre Napoli e Inter de Milão, a ser disputada na cidade de Nápoles, está confirmada.