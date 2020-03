Felipe Melo abre o jogo sobre drogas, Copa de 2010 e revela estratégia para parar Messi

Um Felipe Melo de um jeito que, talvez, ninguém tenha visto até hoje. Em um papo aberto com o jornal ​El Clarín, da Argentina, o jogador falou sobre tudo e mais um pouco. E, claro, o que não falta é declaração contundente do atual capitão do ​Palmeiras. Desde a sua opinião sobre o melhor jogador de todos os tempos até a o relacionamento com narcotraficantes, o volante palmeirense, literalmente, abriu o jogo.

Felipe Melo já jogou “lenha no ventilador”, por exemplo, ao declarar que ​Lionel Messi é o melhor jogador de todos os tempos. “ Não posso dizer nada sobre Pelé porque não o vi jogar. E tenho a lembrança de Maradona da Copa do Mundo de 1990. As pessoas no Brasil também dizem que Zico é melhor que todos, mas a primeira vez que o vi foi na sua despedida, no Maracanã. Portanto, não posso dizer que Pelé, Maradona ou Zico são fenômenos para mim. Vi Messi jogar e ele é incrível. Mais do que Cristiano Ronaldo, porque Cristiano pode marcar cinco gols para você, mas Messi marca esses cinco gols e também dá os gols para seus companheiros de equipe”, disse. É por isso, segundo ele, que a marcação em cima de La Pulga precisa ser diferente e um tanto quanto arriscada. “ Messi é um jogador único. Quando jogávamos contra ele pela seleção brasileira, dizíamos: ‘temos que pará-lo com chutes uma vez cada um’. Se não, não há como marcá-lo. E não estou dizendo para chutá-lo para quebrar, mas uma falta tática, para diminuir seu ritmo, perturbá-lo.”

Aos 36 anos, o profissional também não demonstra nenhuma preocupação com rótulos como “violento” e “responsável pela eliminação do Brasil na Copa de 2010”. “ As pessoas inventam, dizem qualquer coisa, os fãs me xingam, mas no final todos querem me ter em seus times. Eu não ligo para o que eles dizem. Fico com o passe que dei para o Robinho, que foi um dos mais bonitos da Copa do Mundo, Tive 95% dos passes bem-sucedidos na Copa, fui o jogador mais versátil. No final, perdemos e eu não tive culpa por nada”, acrescentou.

Pelo jeito, a história de vida de Felipe Melo o ajudou a ficar calejado com essas situações. Segundo ele, o fato de ter nascido na pior favela do Rio de Janeiro o mantém sereno nessas horas de pressão. “ Desde pequeno, sonhava em jogar futebol e, se não fosse, não sei o que seria da minha vida…Era futebol ou futebol. Às vezes eu treinava e no caminho de volta descobria que um dos meus amigos havia sido baleado. 95% dos meus amigos da favela não existem mais, estão mortos. Eles escolheram outro caminho. Vi coisas incríveis na favela sobre as quais nem falo. Eu tive chance de entrar para as drogas, mas nunca quis. Eu preferi o outro lado. Lembro-me que os líderes das gangues da favela me disseram: ‘você tem um futuro, não quero mais vê-lo aqui. Se eu vê-lo aqui novamente, darei um tiro na cabeça’. Eu preferi trabalhar e não ganhar dinheiro fácil.” Este é o Pitbull, que se orgulha da trajetória construída e não tem medo algum de dar seus pitacos.