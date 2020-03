Felipe Melo elogia estreia alviverde e revela ‘motivo’ de discussão com rival

​Na noite desta quarta-feira (4), foi a vez do Palmeiras iniciar sua jornada na ​Copa Libertadores de 2020. Com uma atuação segura e um gol em cada tempo, o time paulista saiu de Buenos Aires com importantes três pontos na bagagem: vitória por 2 a 0 contra o Tigre (ARG), tentos de Luiz Adriano e Willian, resultado valioso para inaugurar os trabalhos no grupo B

Um dos destaques da partida foi o experiente ​Felipe Melo. Novamente atuando como zagueiro, o camisa 30 passou ileso na partida: além de não cometer nenhuma falta, foi muito bem nos desarmes, antecipações, passes e lançamentos. Em entrevista concedida pós-jogo, elogiou a maturidade da equipe durante os 90 minutos: “Resultado importante, fora de casa, contra um time bem coeso, experimentado, com poucos jogadores abaixo de 30 anos. Sabem jogar a competição. Tivemos ocasiões de sair com resultado mais elástico”, afirmou.

O que aquele rapaz chamado Felipe Melo está jogando na zaga do Palmeiras, é absurdo, muita qualidade. E Gomez, sem comentários, um dos melhores zagueiros que vi jogar com a camisa do Palmeiras! — brendon alexsander ⓟ (@breendon_a) March 5, 2020

Apesar da atuação praticamente irretocável, Felipe acabou se envolvendo em discussão com Acuña, expulso no segundo tempo por entrada dura em Rony. O camisa 30 revelou qual foi o teor da ‘conversa’ mais acalorada com o defensor adversários.

“Ele me chamou de ‘bostero’ [apelido pejorativo atribuído aos torcedores do Boca]. Eu falei que tenho um carinho especial pelo Boca, mas não na Libertadores. No Campeonato Argentino, estão para definir, e torço para o Boca. Mas fica dentro de campo. Foi um momento de nervosismo. Ele tinha sido expulso. É coisa de futebol, que fica ali dentro”, concluiu.