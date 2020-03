Felipe Melo inova e cria sua versão exclusiva para o ‘desafio do papel higiênico’; veja

​Com o calendário completamente paralisado por conta da pandemia do coronavírus ao redor do mundo, jogadores de futebol tem apostado nas redes sociais para passar o tempo. Nos últimos dias, tornou-se viral na Europa o chamado ​’toilet paper challenge’, desafio do papel higiênico, onde atletas se desafiam entre si a fazer embaixadinhas com rolo de papel.

A moda obviamente chegou ao Brasil e já tem suas primeiras dezenas de adeptos. Contudo, nenhuma das participações de jogadores da Série A chamou tanta atenção quanto a de Felipe Melo. Isso porque o volante do ​Palmeiras fez questão de inovar e inventar sua ‘versão particular’ do desafio: ao invés de embaixadas, um carrinho no rolo de papel higiênico!

O vídeo do camisa 30 veio acompanhado de uma mensagem de conscientização para o melhor combate ao coronavírus no Brasil: “Embaixadinhas? Não! Vamos dar um carrinho no coronavírus. Falando sério, siga à risca as orientações da OMS e dos órgãos de saúde responsáveis. Vamos juntos em uma árdua luta contra a ameaça invisível”, escreveu.