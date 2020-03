Felipe Melo tem início de ano mais indisciplinado de sua trajetória no Palmeiras

​Na tarde do último sábado (29), Felipe Melo protagonizou um dos momentos feios do esperado clássico entre ​Palmeiras e ​Santos, ao entrar por cima (solada) e pisar em cheio o pé direito do atacante Yuri Alberto. Para sorte do time alviverde, o cartão escolhido pelo árbitro do jogo foi o amarelo, poupando o camisa 30 de sua primeira expulsão na temporada.

Apesar de ter escapado de uma punição mais dura, o agora zagueiro já vive sua temporada mais indisciplinada desde que chegou à Academia de Futebol. De acordo com o site ​Nosso Palestra, são quatro cartões amarelos para Felipe Melo em nove partidas disputadas em 2020, sua maior marca em um início de ano com a camisa alviverde.

O alto número de punições vai na contramão de uma das justificativas de Luxemburgo para o recuo do atleta à função de zagueiro: aos olhos do treinador, Felipe Melo passaria a receber menos cartões atuando na última linha. Desde que chegou ao clube, o camisa 30 já recebeu 64 advertências (60 amarelos e quatro vermelhos) em 148 jogos disputados, média de 0,43.