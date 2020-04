Férias são férias: jogadores do Palmeiras iniciam recesso sem restrição alguma

Sabe aquela frase que diz que “férias são férias”? Pois é. A partir desta quarta-feira, o grupo do ​Palmeiras entrará em recesso. É bem verdade que forçado, por conta da pandemia de coronavírus. Mas o clube já definiu que dará total liberdade para que os atletas façam o que quiserem.

Essa história de Gregore no #Palmeiras está tomando corpo, Luxa além de escalar mal e até o momento não ter conseguido dar padrão ao time começou a indicar jogadores. Espero que esse presidente boca aberta não entre nessa. Temos os meninos da base preparados que jogam na posição! — Edson (@edsonolisantos) March 28, 2020

No total, conforme acordado entre todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, serão 20 dias longe da Academia de Futebol. E, se até agora os atletas vinham seguindo uma cartilha elaborada pelo Núcleo de Saúde e Performance, com sugestão de exercícios e alimentação balanceada, a partir de agora não existirá nenhuma recomendação específica.

O saudade de xingar o Luxa por escalar Ramires e Bruno Henrique… Abstinência de Palmeiras é a pior — Guilherme UP (@GuilhermeTwo) March 29, 2020

Normalmente, as férias dos atletas ocorrem entre dezembro e janeiro, com 30 dias seguidos. O período que começa amanhã poderá ainda ser estendido e, na volta, haverá um tempo para recondicionamento antes que a bola volte a rolar. ​Ainda não se tem ideia do que acontecerá logo ali na frente, se será possível a retomada das competições ainda no primeiro semestre e se haverá até mesmo alterações de fórmulas para uma adequação às datas restantes. O que se sabe é que “férias são férias”. E elas se iniciam, de forma bem antecipada, com tudo o que os profissionais têm direito.

