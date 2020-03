Festival Food Truck na Estrada estará em Penedo

Os melhores trucks do país estarão na cidade de Penedo nos dias 17 e 18 de março

Na próxima terça e quarta-feira Penedo receberá o festival gastronômica Food Truck Na Estrada. O festival promete lanches com preços competitivos e inovadores. A entrada no ambiente é gratuita e o funcionamento será das 18h às 23h, na Praça 12 de abril, parte baixa de Penedo. Lá você poderá encontrar lanches e chopes artesanais: Chopp Pilsen, Ipa, Munich, Weiss, Vinho, Blond Ale e German. Um verdadeiro festival gastronômico.

Para se ter ideia, são mais de 200 mil km rodados entre Brasil e exterior, com 3 países, 20 estados, 400 municípios, mais de 2 milhões de hambúrgueres vendidos, tudo isso em 4 anos.

Ao todo, são cinco super caminhões Food Trucks que trazem experientes chefs de cozinha, com vários anos de experiência e cardápios e com opções variadas de hambúrgueres artesanais, crepes franceses e sorvetes de casquinhas coloridas, entre outras opções. O Festival também terá shows com bandas e artistas locais, transformando a área onde fica instalado em um pólo cultural e gastronômico de forma temporária.

Além das carretas vendendo alimentos, haverá também workshop sobre inovação e empreendedorismo, tudo isso no mesmo local, só que somente na terça-feira (17), a partir das 17h.

O evento gastronômico conta com o apoio da Prefeitura de Penedo e Sindilojas Penedo.

Da Redação com informações da Gazetaweb.