FGTS: 36,6 milhões de brasileiros ainda podem sacar R$ 998 até dia 31

O trabalhador, com conta ativa, o que corresponde ao emprego atual, e conta inativa, de empregos anteriores, tem até o final de março para retirar até R$998 por conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Confira!

Segundo os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, até o momento, 59,87 milhões de trabalhadores (62% dos 96 milhões que podem retirar) sacaram o valor, o que totaliza R$ 27,88 bilhões, dos R$ 42,6 bi disponíveis. A modalidade de saques do FGTS permite resgatar até R$ 998 para quem tinha, em 24 de julho de 2019, conta do FGTS com até esse mesmo valor.

Caso o trabalho não realize o saque, o valor será devolvido ao seu FGTS, corrigido. Vale lembrar que o saque é opcional e pode ser feito só uma única vez.

O saque-imediato do FGTS foi lançado em 24 de julho de 2019, pelo Governo Bolsonaro, com o objetivo de aquecer a economia. Inicialmente, a equipe econômica liberou R$ 500 de cada conta ativa ou inativa do FGTS.

No entanto, em dezembro, esse teto passou para R$ 998 para quem tinha no máximo essa quantia em uma conta do fundo até 24 de julho de 2019. Sendo assim, quem já havia sacado os R$ 500 pode resgatar essa diferença, de R$ 498. O trabalhador com mais de R$ 998 no FGTS pode sacar até R$ 500 para cada conta ativa ou inativa.

Para saber se você pode resgatar o valor, basta conferir o seu extrato do FGTS em qualquer agência da Caixa, pelo site www.fgts.gov.br ou pelo Aplicativo FGTS.

O saque poderá feito tanto em agências da Caixa, como em lotéricas e correspondentes Caixa, com documento de identificação. Já quem tem o Cartão Cidadão pode fazer o saque no caixa eletrônico. Os saques de até R$ 100 podem ser realizadas nas lotéricas, com RG e CPF.

Vale destacar que quem realiza o saque-imediato do FGTS não perde o direito ao seguro-desemprego em caso de demissão sem justa causa.

Saque-aniversário do FGTS vai começar em abril

O saque-aniversário é um modelo de saque que permite o trabalhador retirar uma parte do FGTS uma vez por ano. Quem opta por essa modalidade não poderá sacar o saldo total da conta se for demitido sem justa causa. Só receberá a multa de 40% do FGTS, que não altera.