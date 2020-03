FGTS: prazo para saque imediato termina no fim do mês; saiba quem tem direito

Atenção, trabalhadores. O prazo para saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está acabando. Os recursos, liberados para 36,3 milhões de trabalhadores com direito ao fundo, poderão ser sacados até o dia 31 de março. Após isso, o valor vai retornar para a conta do fundo e só pode ser usado nos casos previstos em lei, como demissão sem justa causa, saque-aniversário ou compra da casa própria.

De acordo com informações da Caixa, até o momento, R$ 27,8 bilhões de reais foram pagos, o equivalente a 65,2% dos 42,6 bilhões liberados pela medida. Segundo o governo, poderão sacar até R$998 trabalhadores que, até o dia 24 de julho do ano passado, tinham até esse valor em conta.

Se o valor for maior que isso, o trabalhador terá direito a R$500. Caso o trabalhador tenha duas contas, por exemplo, ele poderá sacar até R$1.000, sendo R$500 em cada conta.

Com o objetivo de reduzir a demanda de atendimento nas agências e facilitar o acessos às modalidades de saque, a Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento de uma ferramenta digital que possibilita o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para todas as modalidades previstas em lei. O aplicativo possibilita que o saque seja feito integralmente pelo aplicativo do FGTS.

“A partir de agora, o trabalhador não necessita ir a um ponto de atendimento físico para sacar seu recurso do FGTS”, informou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

A atualização do aplicativo já está disponível gratuitamente para dispositivos Android. A nova versão para IOS será lançada em breve.

Como sacar o FGTS?

O saque-imediato do FGTS também poderá ser feito nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento, para quem tem senha do cartão cidadão. Nos saques de até R$100, a Caixa orienta procurar casas lotéricas, com apresentação de documento de identificação original com foto.

De acordo com informações da Caixa, mais de 20 milhões de trabalhadores podem fazer o saque só com o documento de identificação nas lotéricas.

Quem ainda não tiver senha e cartão cidadão, vai poder sacar mais de 100 reais, deve procurar uma agência da Caixa com CPF, RG e carteira de trabalho em mãos. As dúvidas sobre valores e a data do saque podem ser consultadas no aplicativo do FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas.

Saque-aniversário do FGTS vai começar em abril

O saque-aniversário é um modelo de saque que permite o trabalhador retirar uma parte do FGTS uma vez por ano. Quem opta por essa modalidade não poderá sacar o saldo total da conta se for demitido sem justa causa. Só receberá a multa de 40% do FGTS, que não altera.