Filho de Rivaldo foi procurado por grande clube brasileiro; negociações não avançaram

​Com 24 anos, Rivaldinho, filho do pentacampeão mundial pelo Brasil em 2002, despertou o interesse de grande clube brasileiro. Porém, as negociações acabaram não avançando, e o jogador permaneceu no Viitorul Constanta, da Romênia. As informações são do ​UOL

O destino do atacante seria o ​Cruzeiro. A indicação teria sido de Adilson Batista, então técnico da equipe mineira. Antes de sair, o treinador deixou uma lista de reforços que queria contar na temporada, e o nome do jovem estava inserido.

Rivaldinho entrou em campo 17 vezes na temporada, marcando sete gols. Seu time ocupa a sétima colocação do campeonato nacional.

Emmanuel Adewole, da empresa YM&U Group, que agencia o jogador, confessou que houve o contato da diretoria da celeste em janeiro, mas que as conversas acabaram não evoluindo. “Ele ficou muito lisonjeado com a possibilidade de jogar no Cruzeiro. Está muito feliz na Romênia e não se envolve muito em questões do mercado. Mas estamos sempre abertos ao diálogo“, comentou.

No Brasil, Rivaldinho atuou por Internacional, Paysandu, Mogi Mirim e XV de Piracicaba. Caso se concretizasse o acerto com a Raposa, o atacante faria um caminho semelhante ao que seu pai fez, já que jogou no Cruzeiro em 2004.