Fim da linha? Atacante aciona Justiça para se desvincular do Grêmio

Novela que se arrasta há algumas semanas, o litígio entre Ferreira e o ​Grêmio ganhou novo capítulo nesta sexta-feira (6). Treinando em separado do restante do elenco, o atacante decidiu por buscar as vias jurídicas e judicializar a disputa com o clube gaúcho.

Como noticia a ​Gaúcha ZH, o atleta acionou a Justiça do Trabalho e movimenta ação pela rescisão contratual indireta, com a alegação coação/intimidação por parte do Tricolor Gaúcho para que o jogador aceite as condições de renovação oferecidas. Um provável estopim para a decisão de Ferreira em judicializar a disputa foi seu total afastamento das atividades do Grêmio: ele vem treinando em separado dos demais jogadores e não figura nos planos de Renato.

Nestor Hein, sobre a ação judicial de Ferreira contra o clube: “Isso é uma coisa preparada pelo empresário dele que desde o início busca um conflito para liberar o jogador e tirar direitos do Grêmio.” — Grêmio-1903 (@GGremio1903) March 6, 2020

O caso transita na 23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, mas teve tutela de urgência negada pelo juiz. O clube terá cinco dias para se manifestar sobre a ação. Quem observa tudo de perto e com grande atenção é o ​Athletico-PR, clube que já externou seu interesse em fechar a contratação do jogador.

Crédito da foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio