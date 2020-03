Fim de uma era? Marcelo é alvo de gigante e pode se despedir do Madrid, diz jornal

​Contratado pelo Real Madrid em 2007, Marcelo está em sua décima quarta temporada como atleta merengue. Sua jornada de sucesso na capital espanhola inclui mais de 500 partidas oficiais disputadas e uma vasta coleção de troféus, incluindo quatro edições de ​Champions League e outras quatro edições de ​LaLiga. O ‘casamento perfeito’ firmado entre clube e lateral, no entanto, pode estar vivendo seus últimos momentos.

Superado pelo jovem Ferland Mendy na hierarquia do setor – Zidane tem utilizado mais o lateral francês nesta temporada -, Marcelo pode estar de ‘malas prontas’ rumo a um novo desafio de carreira. De acordo com o ‘Marca’, a Juventus fará uma proposta oficial pelo brasileiro já na próxima janela de verão, tratando-o como uma das prioridades do clube para 2020/21.

O elenco juventino conta apenas com Alex Sandro como lateral-esquerdo de origem, ou seja, trata-se de uma posição ‘carente’. Além disso, a diretoria italiana tem recebido as melhores recomendações possíveis sobre Marcelo, vindas do craque ​Cristiano Ronaldo. O atacante luso não esconde seu desejo de reeditar a parceria de sucesso com o camisa 12, dessa vez em Turim. Avaliado atualmente em 20 milhões de euros (​Transfermarkt), Marcelo ainda tem dois anos de contrato por cumprir no Real Madrid.