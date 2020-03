Final Four? UEFA estuda mudança de formato para encurtar Champions e Liga Europa

​Na próxima terça-feira (17), dirigentes da principal entidade do futebol europeu, a UEFA, se reunirão via videoconferência com representantes das 55 federações vinculadas à entidade. A reunião tem como objetivo discutir quais serão os próximos passos envolvendo o futebol no Velho Continente, paralisado em quase sua totalidade por conta da proliferação do COVID-19, o ​coronavírus .

De acordo com a apuração do ​jornal ‘As‘ , a entidade está inclinada a mudar o formato das atuais edições da Champions e da Liga Europa: semifinais e finais de cada torneio seriam disputadas em uma única cidade durante um período de quatro dias, todas em formato de jogo único. Istambul e Gdansk, previamente escolhidas como sedes para as finais da ​Champions e da Liga Europa, respectivamente, receberiam os dois eventos. No basquete, é muito comum tal tipo de regulamento, conhecido como Final Four