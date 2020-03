Fla domina transmissões da Libertadores na TV aberta; saiba onde assistir aos jogos de brasileiros

​Agenda em punhos, pois é hora de saber em qual canal ou plataforma você poderá assistir aos jogos do seu time na fase de grupos da Libertadores da América. E, dos sete representantes do Brasil na competição, o ​Flamengo é aquele que mais terá partidas exibidas na Globo, ou seja, em TV aberta.

Dois seis confrontos da equipe carioca, quatro estarão na tela da principal emissora do país, que tem o direito de escolher qual partida exibir nas noites de quarta-feira. O ​Palmeiras, com três aparições, vem na sequência, seguido por ​São Paulo, ​Grêmio (ambos com duas) e ​Internacional (uma). Por sua vez, ​Santos e ​Athletico-PR ficam de fora da grade.

​TIME ​JOGOS ​FLAMENGO ​04/03 – Junior Barranquilla x Flamengo – 21h30 – Globo e SporTV

11/03 – Flamengo x Barcelona – 21h30 – Globo e SporTV

19/03 – Independiente Del Valle x Flamengo – 21h – Facebook

07/04 – Barcelona x Flamengo – 19h15 – Fox Sports

22/04 – Flamengo x Independiente Del Valle – 21h30 – Globo e SporTV

06/05 – Flamengo x Junior Barranquilla – 21h30 – Globo e SporTV ​PALMEIRAS ​04/03 – Tigre x Palmeiras – 19h15 – Fox Sports

10/03 – Palmeiras x Guarani – 21h30 – Fox Sports

18/03 – Bolívar x Palmeiras – 21h30 – Globo e Fox Sports

08/04 – Guarani x Palmeiras – 21h30 – Globo e Fox Sports

22/04 – Palmeiras x Bolívar – 19h15 – Fox Sports

06/05 – Palmeiras x Tigre – 21h30 – Globo e Fox Sports ​SÃO PAULO 0​5/03 – Binacional x São Paulo – 23h – Facebook

11/03 – São Paulo x LDU – 21h30 – Globo e Fox Sports

17/03 – São Paulo x River Plate – 21h30 – Fox Sports

07/04 – LDU x São Paulo – 21h30 – SporTV

22/04 – River Plate x São Paulo – 21h30 – Globo e Fox Sports

05/05 – São Paulo x Binacional – 21h30 – Fox Sports ​SANTOS ​03/03 – Defensa y Justicia x Santos – 19h15 – Fox Sports

10/03 – Santos x Delfín – 19h15 – Fox Sports

17/03 – Santos x Olimpia – 21h30 – SporTV

09/04 – Delfín x Santos – 23h – Facebook

23/04 – Olimpia x Santos – 19h – Facebook

05/05 – Santos x Defensa y Justicia – 19h15 – SporTV ​INTERNACIONAL ​03/03 – Internacional x Universidad Católica – 19h15 – SporTV

12/03 – Grêmio x Internacional – 21h – Facebook

18/03 – Internacional x América de Cali – 19h15 – Fox Sports

08/04 – Internacional x Grêmio – 21h30 – Globo e SporTV

21/04 – América de Cali x Internacional – 21h30 – Fox Sports

07/05 – Universidad Católica x Internacional – 21h30 – Facebook ​GRÊMIO 0​3/03 – América de Cali x Grêmio – 21h30 – SporTV

12/03 – Grêmio x Internacional – 21h – Facebook

18/03 – Universidad Católica x Grêmio – 21h30 – Globo e SporTV

08/04 – Internacional x Grêmio – 21h30 – Globo e SporTV

21/04 – Grêmio x Universidad Católica – 19h15 – SporTV

07/05 – Grêmio x América de Cali – 21h30 – Facebook ​ATHLETICO-PR ​03/03 – Athletico Paranaense x Peñarol – 21h30 – Fox Sports

11/03 – Colo-Colo x Athletico Paranaense – 19h15 – Fox Sports

17/03 – Jorge Wilstermann x Athletico Paranaense – 19h15 – SporTV

08/04 – Athletico Paranaense x Colo-Colo – 19h15 – Fox Sports

21/04 – Athletico Paranaense x Jorge Wilstermann – 21h30 – SporTV

05/05 – Peñarol x Athletico Paranaense – 21h30 – Fox Sports

No que se refere a canais fechados e streaming, o Fla também aparecerá quatro vezes na SporTV, uma no Fox Sports e uma no Facebook, que tem exclusividade nos confrontos de quinta-feira. O Verdão, por sua vez, terá suas seis partidas transmitidas pelo Fox Sports, enquanto o Peixe vê seus jogos divididos de forma igualitária (duas vezes em cada) entre SporTV, Fox Sports e Facebook. Já o Grêmio fica de fora do Fox Sports, com quatro partidas no SporTV e duas no Face. O Inter estará duas vezes na Fox, outras duas na SportV e uma no Facebook. Por fim, Athletico-PR (quatro jogos na Fox e dois na SporTV) e São Paulo (quatro na Fox, um na SporTV e um no Facebook) completam esta primeira etapa da competição, como aponta um levantamento do jornalista ​Jorge Nicola. Então, controle em punhos!