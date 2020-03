Fla e Timão dividem ponta em ranking das maiores folhas CLT da Série A; veja a lista completa

​O torcedor gosta de saber: afinal, quanto cada clube gasta por mês para manter seu grupo de jogadores? Pois o ​blog do Mauro Cezar publicou uma lista dos custos dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro com os salários registrados em carteira. Não surpreende o ​Flamengo estar no topo de ranking, mas o ​Corinthians se posicionar ao lado do Rubro-Negro é algo inusitado, afinal, vivem momentos completamente diferentes. Já o ​Grêmio, considerado exemplo de organização nos últimos tempos, paga menos que rivais como ​Internacional, ​São Paulo, ​Santos e ​Atlético-MG. Confira os dados!

1º – Flamengo e Corinthians

Os dois clubes têm folha em CLT na casa dos R$ 8,8 milhões mensais.

3º – Palmeiras

A equipe paulista gasta R$ 8,2 milhões com salários em carteira.

4º – Internacional

A soma do clube gaúcho chega a R$ 6,3 milhões.

5º – São Paulo e Atlético-MG

Paulistas e mineiros pagam R$ 5,1 milhões todo mês em carteira para o elenco.

7º – Santos

A equipe da Vila Belmiro tem folha em CLT de R$ 4,8 milhões.

8º – Grêmio

A folha CLT do Tricolor é de R$ 4,3 milhões.

9º – Bahia

3,6 milhões é o total dos salários em carteira do clube.

10º – Fluminense

A folha CLT do clube caroca chega a 3,5 milhões.

11º – Vasco da Gama

O clube carioca tem gastos em carteira de R$ 2,9 milhões.

12º – Athletico-PR

O Furacão paga R$ 2,5 milhões em carteira por mês para o seu elenco.

13º – Goiás

A folha CLT do Esmeraldino é de R$ 2,2 milhões.

14º – Botafogo e Coritiba

2,1 milhões: este é o gasto dos dois em carteira para manter o seu futebol.

16º – Fortaleza e Ceará

A dupla está no mesmo patamar de gastos: R$ 1,8 milhão por mês.

18º – Red Bull Bragantino

O time do interior paulista tem salários em carteira batendo em R$ 1,7 milhão.

Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino / Divulgação

19º – Sport

O clube pernambucano volta à Série A gastando R$ 1,4 milhão por mês em carteira.

20º – Atlético-GO

É a menor folha CLT do Brasileirão, na casa dos R$ 800 mil.

Foto: Paulo Marcos / Atlético-GO / Divulgação