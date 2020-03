Fla quer aproveitar parada no calendário para melhorar gramado do Maracanã

​Seja na Gávea, no Ninho do Urubu ou no próprio Maracanã, o ​Flamengo restringiu a entrada de funcionários, seguindo as orientações das autoridades sanitárias para conter o avanço do coronavírus. No entanto, mesmo neste cenário, o clube tem um objetivo traçado para o período: melhorar o gramado do estádio que abriga os jogos rubro-negros.

O Maraca fechado e sem receber público, além de não gerar receitas, acaba trazendo um inevitável prejuízo diante do alto custo de manutenção. Porém, a qualidade do piso foi recentemente criticada pelo técnico Jorge Jesus, e a direção tratará de resolver este problema, que também acaba afetando o ​Fluminense, que divide a administração do estádio com o rival.

Como rememora o ​Globoesporte.com, o presidente tricolor, Mário Bittencourt, rebateu as declarações do português, que se mostrou contrariado com o fato de o Fla não ser o único “dono” do palco. Por sua vez, o mandatário do clube, Rodolfo Landim, defendeu o seu treinador. A chamada concessão provisória do Maracanã termina no próximo mês, e a expectativa é de que a dupla consiga a permissão para administrar o estádio pelos próximos 35 anos.

