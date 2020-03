Flamengo acionará ex-patrocinadora na Justiça por quebra de contrato

​A repentina ​retirada de investimentos por parte da Azeite Royal junto aos clubes cariocas não ficará sem reação, ao menos não no que depender do Flamengo.

Após analisar o contrato assinado entre as partes, o jurídico do Rubro-Negro teria decidido por buscar seus direitos através das vias jurídicas. De acordo com a apuração do jornalista Igor Siqueira – informação reproduzida pelo site ​Coluna do Flamengo -, o clube carioca acionará a Azeite Royal na Justiça, cobrando o valor de R$ 1,2 milhão.

Vale lembrar que o acordo firmado entre as partes presumia o pagamento de R$ 3 milhões por temporada ao ​Flamengo. Ainda não se sabe qual será a postura dos outros clubes do Estado que também tiveram seus vínculos de patrocínio rompidos pela empresa: Botafogo, Vasco e Fluminense, além do Maracanã, perderam a parceria.