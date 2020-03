Flamengo começa bem sua defesa do título da Copa Libertadores

Se os últimos meses da temporada passada foram muito positivos para o Flamengo, o mesmo se pode dizer de sua entrada nessa nova temporada 2020. Existe algum time sul-americano capaz de travar o time de Jorge Jesus?

Após ter conquistado a Recopa e a Supercopa, o time do Flamengo começou sua defesa do título com uma vitória por 2-1 na Colômbia, contra o competente time do Junior Barranquila. Parece ser evidente que o Flamengo está novamente apostando forte na possível reconquista da Copa Libertadores.

Mas até que ponto Jorge Jesus vai ficar até ao final dessa temporada para comandar o time do Flamengo? Quando cada vez mais matérias garantem que o técnico está recebendo propostas aliciantes de times portugueses? Leia as Últimas Notícias de Futebol no Sportsbet.io, onde ira receber matérias atualizadas do time do Flamengo.

Flamengo mostrou fibra de campeão

A possibilidade de um time poder ganhar a Copa Libertadores já é reduzida, sendo muito mais pequena a possibilidade de a poder ganhar por duas temporadas consecutivas. No entanto, é precisamente essa a vontade e o objetivo do Flamengo, que parece estar com o mesmo ritmo de vitória com que terminou o mágico ano de 2019.

Com uma viagem bastante complicada à Colômbia, para defrontar um time que sempre luta muito em suas partidas, o Flamengo conseguiu dominar o jogo do início ao fim, provando que é o melhor time.

Beneficiando de um gol muito precoce, após finalização de Everton Ribeiro, o Flamengo se colocou em vantagem logo aos cinco minutos do jogo. Sem grande pressa, e sabendo que não era o time que tinha de arriscar, o time de Jorge Jesus optou por ter uma postura de muito mais contensão, aguardando que o time do Barranquilla pudesse reagir.

Foi assim com alguma naturalidade que o time do Flamengo, novamente pelo inspirado Everton Ribeiro, conseguiu ampliar sua vantagem no jogo, marcando seu segundo gol ao minuto 79. O Junior Barranquilla ainda conseguiu reagir já nos últimos segundos do jogo, tendo reduzido para 2-1, através do gol de Teófilo Gutiérrez.

Talento do Flamengo é suficiente para ganhar jogos?

De fato, cada vez mais especialistas e comentaristas garantem que o time do Flamengo, mesmo sendo muito bem orientado por parte da equipe técnica de Jorge Jesus, tem uma qualidade de talento tão elevada, graças a jogadores de topo, que, com maior ou menor facilidade, vai conseguir ganhar muitos jogos.

Porém, é importante realçar que o time do Flamengo, pelo menos do ano passado, não foi formado nem escolhido por Jorge Jesus, que pegou em um time que não estava conseguindo produzir um futebol com qualidade.

Logo, acaba sendo evidente que se o Flamengo pretende novamente poder ganhar o Brasileirão ou a Copa Libertadores, muito do segredo desse potencial sucesso pode estar reservado para Jorge Jesus. A questão é que, e depois de já ter ganho as principais provas, até que ponto Jorge Jesus se vai manter interessado em continuar no Flamengo, quando só uma temporada de sonho poderia ser superior à anterior?

Quais são os objetivos do Flamengo para a temporada?

Essa é uma questão que está sendo cada vez mais colocada em cima da mesa. Após uma temporada em que o Flamengo conseguiu conquistar praticamente todas as competições, com maior grau de importância, como se encara uma temporada seguinte, quando é preciso trabalhar muito para poder conquistar os títulos que já se têm?

Muito mais que os jogadores, essa questão está sendo colocada a Jorge Jesus, que ainda por cima continua não escondendo que sua vontade é de poder retornar ao futebol português.

À medida que são cada vez mais frequentes as matérias que garantem que tanto Benfica como o FC Porto estão muito interessados na contratação de Jorge Jesus já em junho, uma não renovação breve, pelo Flamengo, pode ditar o fim precoce daquele que é um dos técnicos mais bem-sucedidos e carismáticos do Flamengo, um histórico time do futebol mundial.

Flamengo vai investir ainda mais em seu elenco?

Outra das dúvidas é se o Flamengo vai continuar fazendo um enorme esforço financeiro, contratando ainda mais craques para aumentar o nível geral de seu elenco. Vale realçar que nesse momento o Flamengo está investindo fortunas no salário de Gabigol e até de Jorge Jesus, por exemplo. Mas não será necessário esse investimento para poder lutar pelo Mundial de Clubes da FIFA?