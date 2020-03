Flamengo faz projeção de data para reapresentação e retorno de atividades

​Apesar do clima de incerteza que paira sobre o Brasil – o país experimenta seus primeiros dias de avanço/enfrentamento da pandemia de ​coronavírus -, diversos clubes de futebol parecem não ver a hora de retornarem às atividades. Esse é o caso do ​Flamengo, que apesar de viver um momento prolífico/saudável financeiramente, teme o tamanho do prejuízo que um longo tempo de inatividade pode trazer.

De acordo com o Globoesporte, o clube da Gávea já trabalha com uma data base, ou seja, uma projeção, para reapresentação: 21 de abril. Este foi o dia apontado pela diretoria rubro-negra em comunicado oficial enviado aos membros do departamento de futebol. Esta data, por sinal, coincide com ‘prazo de encerramento’ das férias coletivas que jogadores e clube já negociam. Jorge Jesus e os membros de sua comissão técnica, inclusive, viajarão à Portugal no início da próxima semana.

Enquanto as atividades e treinos não retornam, os jogadores do elenco rubro-negro mantém a forma física através de exercícios formulados pela previamente pela comissão técnica.