Flamengo no mundo? Acordo com Amazon pode dobrar patrocinador máster e outros ‘bônus’

Em avançada negociação com a Amazon, o ​Flamengo pode dobrar montante que recebe pelo principal – parte frontal – espaço do Manto Sagrado. Atualmente, o rubro-negro ganha R$ 19 milhões de seu patrocinador máster, o Banco BS2, e pretende alcançar R$ 38 milhões por temporada com a multinacional.

De acordo o ​UOL Esporte, o clube e a empresa ainda estão resolvendo questões de um eventual contrato e ainda há pontos para serem debatidos. A tratativa pode abrir espaço para outras negociações, mas ainda é necessário que o acordo seja selado e, posteriormente, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Mais Querido.

Amazon e o Flamengo conversam desde dezembro da temporada passada e têm grandes ambições com a parceria. Os norte-americanos esperam aproveitar a marca do clube para ‘disseminar’ o seu pacote de serviços Prime no Brasil, enquanto o rubro-negro vê o negócio como oportunidade de expansão de negócios, com ótima veiculação de conteúdo e venda de produtos da equipe.

Patrocínio da Amazon no Flamengo vai mto além de dinheiro. É questão de internacionalização, de credibilidade. É a Empresa mais valiosa do mundo na camisa do clube de maior torcida do mundo. Qual marca não gostaria de ter seu nome ao lado de uma Amazon? É um atrativo a mais. — Flamengo Resenhaᶜʳᶠ (@FlaResenhaNews) March 4, 2020

Entretanto, a tratativa do momento é apenas em relação ao patrocínio máster e, qualquer outro assunto, deverá ser trato em futuras negociações. A expectativa dos envolvidos é fechar o ‘acordo principal’ para depois tratar de outras possibilidades.

Em outras conversas, Flamengo e Amazon podem tratar, por exemplo, dos direitos de transmissão das partidas do time para o mundo inteiro. A empresa já investiu na Premier League e na NFL, porém, o negócio na América do Sul é considerado experimental. Vale destacar que o rubro-negro tem acordo de streaming do Brasileirão com a Rede Globo até 2024, porém, em âmbito nacional.

O acordo com a emissora não impede uma parceria entre o Flamengo e a Amazon, mas é vetado a publicidade do serviço streaming da Amazon em placas estáticas ao redor do campo, considerando que essa poderia ser posta como concorrente da “Globoplay”.