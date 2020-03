Flamengo pode ter duas novidades para duelo contra o Barcelona, pela Libertadores

​Dose dupla de notícia boa para a torcida do Flamengo. Nesta segunda (9), antevéspera do confronto contra o Barcelona-EQU pela segunda rodada da fase de grupos da ​Libertadores, o clube carioca contou com dois ‘reforços de peso’ em seu treinamento de rotina no Ninho do Urubu. Retornos bastante comemorados por Jorge Jesus, aliás.

Como destaca o ​Globoesporte, o lateral Rafinha e o zagueiro Rodrigo Caio foram liberados pelo departamento médico rubro-negro e participaram normalmente da atividade desta segunda. Se nada fora da curva acontecer nos próximos dias, os dois estarão entre os relacionados do Fla para a partida de quarta-feira (11), contra o rival equatoriano.

Rafinha está 100% recuperado de um desgaste muscular que o tirou de ação nos últimos três compromissos da equipe carioca. Rodrigo Caio, que sofreu lesão muscular no duelo contra o Furacão pela Recopa, também está em plenas condições de retornar ao time titular. Desta forma, as únicas baixas do ​Flamengo para a segunda rodada da Libertadores são Willian Arão, que cumpre suspensão; e o lateral João Lucas, lesionado.