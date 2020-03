Flamengo vê ‘novo entrave’ nas negociações de renovação com Jorge Jesus

A diretoria do ​Flamengo não mediu esforços no último mercado de transferências, mantendo todas as grandes estrelas do elenco campeão de quase tudo em 2019 e adicionando mais seis novos jogadores de qualidade ao grupo. Manter a estrutura de excelência era uma das condições de Jorge Jesus para sua confirmar sua permanência, no entanto, a ‘segunda parte’ das negociações ​segue pendente: o acordo financeiro.

Ao longo da semana, o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, admitiu que a pedida salarial do Mister excede as possibilidades do clube. De acordo com a apuração do Terra, o grande desafio do time carioca mora na desvalorização do real: quando fechou a contratação de Jesus, um euro valia R$ 4,40 reais na taxa de câmbio. Hoje, em virtude do cenário de exceção do mercado financeiro (crise do coronavírus), um euro vale mais de cinco reais, com uma forte tendência de que nossa moeda desvalorize ainda mais nos próximos dias.

O reajuste pedido pelo comandante, unido à taxa de câmbio desfavorável para negociações desse tipo, deixam o clube da Gávea temeroso quanto ao futuro das tratativas. O atual vínculo de Jesus com o Flamengo tem validade até junho de 2020.