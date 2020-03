Flamengo x Barcelona | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Após uma vitória fora de casa na estreia da Libertadores, o Flamengo vai poder contar com a presença da sua torcida desta vez. A equipe carioca recebe o Barcelona de Guayaquil, no Macaranã. A equipe equatoriana foi goleada na primeira rodada da competição.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Flamengo x Barcelona Motivo: Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2020 Data: 11/03/2020 Hora: 21h30 (de Brasília) Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (BRA) Árbitro: Facundo Tello (ARG) Onde assistir: TV Globo e SporTV

Prováveis escalações Provável Flamengo: D. Alves; Rafinha, R. Caio, G. Henrique e Filipe Luis; T. Maia, Gerson Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Provável Barcelona: Mendoza; Velasco, Aimar, Riveros e Vallecilia; G. Marques, Piñatares, Cartillo e Damián Diaz; E. Martínez e Fidel Martínez.

O técnico Jorge Jesus ganhou duas boas notícias para o confronto: os retornos de Rafinha e Rodrigo Caio. A única baixa no time é William Arão. O jogador cumpre suspensão e deve ser substituído por Thiago Maia.

Os equatorianos apostam na fome de gol de Fidel Martínez. O atacante já balançou as redes nove vezes na temporada.

Últimos cinco jogos Flamengo Barcelona Boavista 1 x 2 Flamengo (22/02) Delfín 1 x 2 Barcelona (22/02) Flamengo 3 x 0 Ind. Del Valle (26/02) Cerro Porteño 0 x 4 Barcelona (26/02) Cabofriense 1 x 4 Flamengo (29/02) Barcelona 1 x 1 Portoviejo (29/02) Junior 1 x 2 Flamengo (04/03) Barcelona 0 x 3 Ind. Del Valle (04/03) Flamengo 3 x 0 Botafogo (07/03) LDU 2 x 1 Barcelona (07/03)

Na Libertadores, o Flamengo é o vice-líder do Grupo A, ficando atrás do Independiente Del Valle no saldo de gols. Já no Campeonato Carioca, é líder isolado do Grupo B da Taça Rio, com seis pontos em dois jogos.

O Barcelona de Guayaquil está na sétima colocação do campeonato nacional, com cinco pontos somados em quatro jogos. Na Libertadores, por ter sido goleado na estreia por 3 a 0, segura a lanterna do grupo.