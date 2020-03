Fluminense mira contratação de meia do Náutico; outros clubes estão no páreo

​Pensando na sequência da temporada, a diretoria do ​Fluminense segue mapeando o mercado em busca de reforços. A paralisação em virtude da pandemia de coronavírus deve implicar em uma postura mais cautelosa do clube carioca, afinal, a prioridade deve ser a quitação dos salários de atletas e demais funcionários. Isso não impede, no entanto, que o departamento de futebol tricolor levante potenciais reforços para um futuro próximo.

Em primeira mão, o ‘Diário de Pernambuco’ noticiou o interesse do clube das Laranjeiras no armador Jean Carlos, do Náutico. A informação foi posteriormente confirmada pelo ​UOL Esportes, que ainda crava que outros clubes grandes também monitoram e estão no páreo pela contratação do atleta, destaque do Timbu desde a temporada passada. Artilheiro do time em 2020 com seis gols, contribuiu diretamente para dez dos 24 tentos do clube no ano.

Além do Tricolor, outro clube que já externou seu desejo de contratar o veloz e habilidoso meia foi o ​Cruzeiro. O time mineiro chegou a apresentar proposta oficial, mas os valores não teriam agradado o Náutico e nem o atleta. Diversas fontes cravam que o ​Ceará também está monitorando o atleta. O Fluminense, por sua vez, ainda não formalizou o interesse, e só deve maturar a situação após a retomada do calendário nacional.

Crédito da foto de cobertura: Wilson Castro/Folhapress