Fluminense x Botafogo-PB | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Após eliminação precoce na Copa Sul-Americana – principal objetivo do clube na temporada -, o Fluminense aposta suas fichas na Copa do Brasil, caminho mais curto e lucrativo pensando em ​Libertadores 2021. Nesta quarta-feira (4), os comandados de Odair terão um desafio maior pela segunda rodada: o Botafogo-PB, rival que promete dar ainda mais trabalho que o Moto Club. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Fluminense x Botafogo-PB​ ​Motivo: ​Segunda rodada da Copa do Brasil 2020 ​Data: ​04/03/2020 ​Hora: ​19h15 (de Brasília) ​Local: ​Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) ​Árbitro: ​Jefferson Ferreira de Moraes (GO) ​Onde assistir: ​SporTV

Prováveis escalações

​Provável Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Egídio; Henrique, Yuri (Yago), Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva, Evanílson;​ ​Provável Botafogo-PB: ​Samuel; Léo Moura, Fred, Luis Gustavo, Mário; Rogério, Juninho, Everton Heleno, Rodrigo Andrade; Cássio Gabriel, Lohan.

Poupados do jogo do último final de semana pela Taça Rio, Nenê, Gilberto e Henrique devem retornar ao time titular. ​Ganso, poupado por conta de dores, treinou sem limitações e pode figurar entre os relacionados. A grande dúvida de Odair Hellmann mora na formação do meio-campo, especialmente após a ótima atuação de Yago Felipe contra o Madureira.

Pelo lado do Belo, o treinador Evaristo Piza envia a campo o que tem de melhor à disposição, após poupar boa parte de seus titulares na partida do último final de semana pelo Estadual. Destaque para o veterano lateral-direito Léo Moura, grande estrela do elenco.

Últimos cinco jogos

MOMENTOS DA TARDE ⏱ Antes de começar a partida do último domingo (1), o presidente Sérgio Meira entregou uma camisa de número 100 ao atacante Dico como forma de homenagem pelos 100 jogos vestindo a camisa do Maior da Paraiba. pic.twitter.com/TWP2oPWj6U — Botafogo-PB (@BotafogoPB) March 2, 2020

​​

​Fluminense ​Botafogo-PB ​Fluminense 3 x 0 Botafogo (09/02) ​CSA 0 x 1 Botafogo-PB (16/02) – CdN ​Fluminense 2 x 3 Flamengo (12/02) ​Campinense 0 x 1 Botafogo-PB (19/02) ​La Calera 0 x 0 Fluminense (18/02) – Sula ​CSP 1 x 1 Botafogo-PB (22/02) ​Moto Club 2 x 4 Fluminense (26/02) – CdB ​Ceará 2 x 2 Botafogo-PB (26/02) – CdN ​Fluminense 5 x 1 Madureira (01/03) ​São Paulo Crystal 1 x 1 Botafogo-PB (01/03)

Com um ataque de 24 anotados na temporada, o ‘calcanhar de Aquiles’ do ​Fluminense tem sido sua defesa, vazada inúmeras vezes nos primeiros minutos das partidas. Em três dos últimos quatro jogos da equipe, o Tricolor Carioca saiu atrás do marcador, conseguindo virar em duas ocasiões. Já o Botafogo-PB vem de três empates consecutivos na temporada, com seu último triunfo datando do dia 19 de fevereiro. Contudo, não foi qualquer vitória: 1 a 0 sobre um dos maiores rivais, o Campinense.