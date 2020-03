Foco na Libertadores: Palmeiras pode ter equipe com 8 jogadores diferentes no estadual

​Encaminhado para o mata-mata do Campeonato Paulista e com a cabeça na Copa Libertadores, o ​Palmeiras deve entrar em campo contra a Ferroviária com um time ‘alternativo’. O treinador Vanderlei Luxemburgo tem mexido na equipe durante os treinos e deve poupar parte do grupo principal.

De acordo com o ​UOL Esporte, Luxa fez oito alterações no time em comparação com os atletas que iniciaram o confronto com o Tigre, da Argentina, pela estreia no torneio continental. Os únicos que seguiram entre os titulares foram Weverton, Gómez e Rony.

Ué ele mudou o discurso, só mudaria 30% do time! — Marcelinho Palestrino (@MarcelinhoPale1) March 6, 2020

O esboço do time seria: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Zé Rafael, Gabriel Veron, Lucas Lima e Rony; Luan Silva. As novidades seguiriam o pensamento de poupar jogadores para os confrontos mais importantes, mas iriam contra a proposta do treinador de manter “a base titular”.

Até o momento, a única alteração confirmada é de Felipe Melo, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso – Vanderlei deve escalar o zagueiro Luan para a posição. O volante Ramires também deve ser poupado após sofrer pancada na estreia da Libertadores. Conforme os treinos, Gabriel Menino, Matias Viña, Bruno Henrique, Dudu, Willian e Luiz Adriano também deixam a equipe principal.

Sem boa parte dos titulares, o ​Palmeiras enfrenta a Ferroviária neste sábado (7), no Allianz Parque, às 17h (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Paulista – confira os detalhes da partida: ​aqui. O treinador deve os jogadores para a partida contra o Guaraní, do Paraguai, na próxima terça-feira (10).