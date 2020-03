Football Manager 2020: 50 joias para contratar para o seu time

​Sim! Esta é certamente uma das melhores notícias para todos os fãs de futebol, especialmente neste período de pandemia: o Football Manager 2020 está disponível gratuitamente até o final da quarentena. Por isso, com base no scout do jogo, reunimos uma lista de jovens joias para você adquirir. Escolha um time, encontre as “pepitas de ouro” saia jogando.

OBS: neste levantamento, nomes já consagrados apesar da idade, como Mbappé e Jadon Sancho, ficam de fora.

GOLEIRO

Maarten Vandevoordt

KRC Genk – 550 mil euros

É certamente um dos goleiros mais promissores de sua geração.

Iván Martínez

Atlético Pamplona (Osasuna) – 160 mil euros

Com 18 anos, sua curva de progressão é fenomenal.

Manuel Gasparini

Udinese – 200 mil euros

Era uma joia do FM 2019, e ele está de volta este ano.

Alban Lafont

Fiorentina – 4,47 milhões de euros

Se você é fã de FM, provavelmente já pensou em Alban Lafont. Agora com 20 anos, ele é bom o suficiente para ser titular na maioria dos times.

Andriy Lunin

Real Madrid – 690 mil euros

Já é tradição sua presença neste tipo de lista por conta de seu talento.

LATERAL-ESQUERDO

Rayan Aït-Nouri

Angers – 1,1 milhão de euros

Com 18 anos, Aït-Nouri já se estabeleceu como titular dos Angers.

Luca Pellegrini

Juventus – 7,5 milhões de euros

É um defensor criativo e versátil. Vale a pena o investimento

Juan Miranda

Barcelona – 3,1 milhões de euros

O Barça vê Miranda como uma verdadeira estrela do futuro.

Marc Cucurella

Getafe – 13 milhões de euros

É um pouco mais velho e experiente que Miranda. por isso, tem um valor de mercado já mais estabelecido.

Toni Herrero

Levante – 160 mil euros

Jogou de forma natural ao lado de jogadores mais rodados. Não tem nenhum problema de adaptação.

LATERAL-DIREITO

Tomiyasu Takehiro

Bologna – 6,3 milhões de euros

O japonês custa caro, mas vale a pena

Guga

Atlético Mineiro – 2,8 milhões de euros

Barato, está pronto para desfilar talento em um clube do futebol europeu.

Facundo Mura

Estudiantes – 1,8 milhão de euros

Pode jogar em qualquer lugar do lado direito. Seja atrás ou mais adiantado, dá conta do recado.

Jayden Bogle

Derby – 5,4 milhões de euros

Mesmo jovem, já reúne experiência de sobra para corresponder.

Sergiño Dest

Ajax – 5,12 milhões de euros

É bom no ataque e na defesa. E mais: pode atuar também pela esquerda.

ZAGUEIRO

Malang Sarr

Nice – 4,7 milhões de euros

Jogador de rara versatilidade, uma vez que pode também fazer a lateral esquerda.

Ethan Ampadu

Chelsea – 10,6 milhões de euros

Também é muito .versátil, e esta é uma característica bastante procurada nos atletas.

Nehuén Pérez

Atlético de Madrid – 750 mil euros

Defensor forte. Parece destinado a ter um grande futuro

Dan-Axel Zagadou

Borussia Dortmund – 6,8 milhões de euros

Tem uma sólida experiência em futebol de alto nível. Treinou no PSG antes de se revelar no clube alemão

Alessandro Bastoni

Inter Milan – 4,6 milhões de euros

Está alinhado com os grandes defensores do time italiano.

VOLANTE

Florentino Luís

Benfica – 10 milhões de euros

Certamente se tornará uma superestrela do Football Manager

Sandro Tonali

Brescia – 8,3 milhões de euros

Muitos times europeus querem assinar com ele. Por qual razão você o deixaria de lado?

Adrian Feini

Bayern Munich – 3,8 milhões de euros

Um poderoso meio-campista. Cresceu na Academia do Bayern.

Ronaldo Vieira

Sampdoria – 5,6 milhões de euros

É titular desde jovem. E tende somente a crescer.

Marco Kana

Anderlecht – 1,5 milhão de euros

É certamente um dos melhores de sua geração. Indiscutível.

MEIO-CAMPO

Sergio Gómez

Borussia Dortmund – 2,29 milhões de euros

É um dos jogadores mais bem classificados no jogo.

Mickaël Cuisance

Bayern Munich – 6,32 milhões de euros

Seu destino é dominar o jogo. Pode assinar de olhos fechados.

Arne Maier

Hertha Berlin – 4,47 milhões de euros

É um dos muitos jovens talentos alemães.

Eduardo Camavinga

Rennes – 3,8 milhões de euros

Tem um futuro brilhante pela frente. Dispensa apresentações.

Ryan Gravenberch

Ajax – 3,6 milhões de euros

Aos 17 anos, o sucesso lhe aguarda.

MEIA-ATACANTE

Pedri

Barcelona – 621 mil euros

Com o potencial de atingir um nível semelhante ao de João Félix, assinar com ele é algo óbvio.

Thiago Almada

Vélez Sarsfield – 2,1 milhões de euros

As comparações com Lionel Messi são mais do que prematuras para Almada, mas ele já é um dos atacantes mais promissores do mundo.

Mohammed Ihattaren

PSV Eindhoven – 4,58 milhões de euros

É considerado um dos talentos mais brilhantes do futebol holandês.

Yari Verschaeren

Anderlecht – 2.5 milhões de euros

Já membro da seleção belga, seu preço “explodirá” em breve.

Hamed Junior Traoré

Empoli – 9,7 milhões de euros

O marfinense é certamente um dos jogadores mais promissores de sua posição.

PONTA-ESQUERDA

Ansu Fati

Barcelona – 915 mil euros

Tem potencial para se transformar em um dos melhores jogadores do FM.

Rayan Cherki

Lyon – 196 mil euros

O jogador de 15 anos pode atuar em qualquer lugar da linha de ataque. Seu preço é bastante atraente.

Naci Ünüvar

Ajax – 128 mil euros

Barato e qualificado. Simples assim.

Rodrygo

Real Madrid – 6,54 milhões de euros

Você sonha com Vinicius Junior ou Jadon Sancho? Pois Rodrygo pode dar conta do recado.

Francisco Trincão

Braga – 1,42 milhão de euros

Quem tem orçamento não vai se arrepender, afinal, ele pode jogar nos dois lados do ataque.

PONTA-DIREITA

Emanuel Vignato

Chievo – 654 mil euros

Pode se contentar com ele se não tiver dinheiro para comprar Mbappé.

Rober

Real Hispalis (Real Betis) – 54,5 mil euros

Tem potencal para se transformar em dos melhores pontas do mundo. O preço é bastante acessível.

Harvey Elliott

Liverpool – 654 mil euros

Considerado um dos talentos mais brilhantes da Inglaterra.

Antony

São Paulo – 6,9 milhões de euros

É muito talentoso e, ainda por cima, polivalente.

Andreas Skov Olsen

Bologna – 5,3 milhões de euros

O jovem de 20 anos já é titular regular do Bologna.

ATACANTE

Fiete Arp

Bayern de Munique – 3,1 milhões de euros

Considerado o futuro do futebol alemão.

Fábio Silva

Porto – 1,5 milhão de euros

Diamante bruto aos 16 anos. Compre logo de cara.

Amine Gouiri

Lyon – 1,7 milhão de euros

É um atacante de técnica rara.

Erling Haaland

Red Bull Salzburg – 5,5 milhões de euros

É um jogador para lá de promissor. E, antes da última atualização, já que assinou com o Borussia Dortmund, aparece a um preço acessível.

Myron Boadu

AZ – 4,9 milhões de euros

Rápido, criativo e finalizador. Um atacante completo.