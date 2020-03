Fora dos inscritos para o Paulistão, atacante do Palmeiras pode reforçar o Fortaleza

​Nesta sexta-feira (6), o ​Palmeiras fez as últimas alterações permitidas em sua lista de inscritos para o Paulistão antes do mata-mata, quando mais quatro modificações serão permitidas. Entre os 26 nomes permitidos para a ‘Lista A’, não figurou o de Iván Angulo, colombiano de 20 anos que ainda tenta se firmar na Academia de Futebol.

Sua ausência na lista de inscritos do Alviverde no Paulista e na ​Libertadores reforça a teoria de que o futuro próximo do jovem atacante, ao menos para o restante desta temporada 2020, não será no clube. A princípio, a ideia da diretoria palmeirense é emprestar Iván para que ele adquira experiência e rodagem, algo que não seria possível no time paulista, onde o setor de ataque vive grande concorrência/disputa por posição.

O Cruzeiro, que disputará a Série B em 2020, é um dos clubes interessados no colombiano. Mas, de acordo com a apuração do jornal ‘​O Povo’, o clube mineiro não é o único na jogada: o Fortaleza está no páreo e estuda a contratação do atleta. Sua chegada ao Tricolor resolveria uma das demandas do treinador Rogério Ceni, que vem pedindo mais um atacante velocista para compor seu elenco.