Fora dos planos? Sampaoli revela quais jogadores do Atlético que não se adequam a seu estilo

​Mesmo ainda sem estrear com a camisa do​ Atlético/MG, Jorge Sampaoli já tem em mente sua filosofia de jogo. Pensando nisso, o novo treinador do galo já espera por mudanças na equipe, e revelou o nome de alguns jogadores que devem ter dificuldades em se adequar ao seu estilo. As informações são do ​UOL.

Em reunião que definiu o contrato de dois anos com o clube mineiro, o treinador argentino colocou na mesa dois atletas que pode ficar de fora dos planos: Ricardo Oliveira e Franco Di Santo.

Segundo o técnico, os atacantes não têm condições de exercer aquilo que ele pensa como futebol. Inclusive, Sampaoli já solicitou a contratação de jogadores para o setor de ataque. Um deles é Róger Guedes, que atua pelo Shandong Luneng, da China.

Vale lembrar que o argentino, quando ainda comandava o Santos, sondou a contratação de Ricardo Oliveira. Hoje, com 39 anos, o técnico teme que o experiente centroavante não corresponda ao seu método de jogo.

Imagina se o Atlético ganhar o Campeonato Brasileiro, Minas Gerais vai abaixo de tanta festa e do choro da minoria. Faz acontecer Sampaoli, eu não te peço mais nada. — Kaio (@Kaio1908) March 8, 2020

E pelo o que parece, Di Santo precisará ralar muito para ganhar uma vaga no time de Sampaoli. Porém, ainda será feita uma análise completa.