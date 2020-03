Força (quase) máxima! Flamengo enfrenta equatorianos com novidades na equipe

​Se na estreia da ​Libertadores da América (vitória por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, na Colômbia) o ​Flamengo teve quatro desfalques importantes, para a segunda rodada Willian Arão é a única baixa. O volante precisará cumprir mais um jogo de suspensão por conta da expulsão na final da Recopa Sul-Americana, frente ao Independiente del Valle-EQU.

Diante do Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, no Maracanã, Rodrigo Caio e Rafinha, recuperados de lesão, ficam à disposição do técnico Jorge Jesus, se juntando ao atacante Bruno Henrique, que já havia voltado a campo no final de semana. O zagueiro e o lateral direito estavam em tratamento por conta de lesão muscular e, agora, naturalmente, retomam o lugar na equipe nas vagas, respectivamente, de Gustavo Henrique e João Lucas.

Além deles, De Arrascaeta também será novidade. O meia uruguaio, preservado do clássico frente ao Botafogo, pelo Campeonato Carioca, tem presença garantida. Com isso, o Fla vai campo com Diego Alves; Rafinha, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Em caso de vitória, o time rubro-negro manterá os 100% de aproveitamento no Grupo A.

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqui.