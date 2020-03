Fortaleza anuncia contratação de atacante do Flamengo com multa de 50 milhões de euros

Neste domingo (8), o ​Fortaleza oficializou a contratação do atacante Yuri César, do Flamengo. A Cria do Ninho foi um dos destaques do Sub-20 e atuou pelo profissional em quatro partidas do rubro-negro no primeiro turno do Campeonato Carioca. O clube anunciou o reforço em suas redes sociais.

O Fortaleza Esporte Clube oficializa a contratação do atacante Yuri César, de 19 anos. Yuri César Santos de Oliveira Silva é natural de Volta Redonda (RJ), estava atuando pelo Flamengo (RJ), sendo destaque pelas categorias de base do clube. pic.twitter.com/kMlAVNSN2A — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) March 8, 2020

O jogador tem multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões) e chega ao Leão do Pici por empréstimo de uma temporada, sem passe fixado. Yuri é tido como promissor, mas não teria espaço no elenco de Jorge Jesus e a tendência é de que ganhe mais minutos no comando de Rogério Ceni.

O Fortaleza tem demonstrado interesse em atletas das categorias de base do rubro-negro. Recentemente, o tricolor contratou em definitivo o meio-campista Luiz Henrique, ex-​Flamengo, e que atuou ao lado de Yuri César nas divisões inferiores. Os cariocas mantêm 40% dos direitos econômicos do meia.