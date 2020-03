Forte e necessária: Fortaleza acerta em cheio com ação de marketing sobre Dia da Mulher

​Na noite do último sábado (7), o ​Fortaleza venceu o CSA por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Triunfo importante dentro das quatro linhas, mas que ficou em segundo plano devido a um golaço ainda maior do Tricolor de Aço fora delas: uma ação de marketing pensada para o Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março.

Previamente contratados pelo clube cearense, dois atores interpretaram um casal presente nas arquibancadas da Arena Castelão. Quando flagrados pela ‘Câmera do Beijo’ – brincadeira comum em diversos eventos esportivos ao redor do mundo -, o homem, irritado com a recusa da suposta companheira em beijá-lo, começou a agredi-la com empurrões e puxões de cabelo. Você pode conferir a ação abaixo, na publicação oficial do Fortaleza:

Câmera do Beijo virou Câmera do Desrespeito. A ação de marketing aconteceu no estádio, no telão, pra todo mundo ver. Mas, infelizmente, milhares de agressões acontecem no silêncio, às escondidas. Denuncie. Ligue 180. O melhor presente é o respeito. #CâmeraDoDesrespeito pic.twitter.com/aIWE12rWYu — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) March 8, 2020

​​A cena é forte e chocante, mas necessária, já que o Brasil vive um momento de lamentável disparada nos casos de abuso, violência doméstica e feminicídio. Nosso país é o quinto no mundo em mortes violentas de mulheres, geralmente vítimas de seus maridos, namorados ou outros familiares. Consciente de seu papel enquanto agente de transformação social, o clube cearense passou um recado importante: casos de violência de gênero estão em todos os lugares, e cabe a todos nós denunciá-los e combatê-los. Se omitir é compactuar.