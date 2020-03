Foto de vestiário indica possível ‘reforço’ tricolor no Gre-Nal; torcida vibra nas redes sociais

​Na noite desta quinta (12), Grêmio e Internacional disputarão o clássico de número 424 na história do confronto, o primeiro deles pela ​Copa Libertadores. Muito aguardada pela rivalidade e qualidade dos dois elencos/treinadores, a partida pode contar ainda com um ‘tempero extra’ de última hora: o retorno de um dos grandes nomes do atual grupo tricolor.

O zagueiro Walter Kannemann, praticamente descartado pela comissão técnica gremista ao logo da semana por conta de problemas físicos, teve sua camisa ‘flagrada’ nos vestiários da Arena do ​Grêmio. Indicativo de que o argentino estará ao menos entre os relacionados de Renato Gaúcho para o clássico.





A foto, publicada na conta oficial da Libertadores em português, levou a torcida gremista à loucura nas redes sociais. A expectativa de novamente ver a dupla Geromel-Kannemann em ação é grande entre os tricolores:

ver o Kannemann e o Geromel jogar hoje seria tudo pra mim殺殺殺殺 — 홳횞획횊☕️ (@dudagfbpa__) March 12, 2020





Boatos que o guerreiro vai continuar no bolso do kannemann — doga maestro pifador (@dogui_cachaca) March 12, 2020

​​Apesar do ‘spoiler’, ainda não há a confirmação de que Kannemann irá para o jogo. A bola rola na Arena Grêmio a partir das 21h, partida que fechará a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.