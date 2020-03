Fracasso? Dirigente tricolor se pronuncia sobre setor misto em Gre-Nais futuros

​Grêmio e Internacional estão no mesmo grupo da ​Libertadores 2020, arranjo raro que garantirá pelo menos mais dois clássicos na temporada. Para estes dois Gre-Nais pela competição continental, já está definido que Arena do Grêmio e Beira-Rio não terão o setor de torcida mista, instaurado em comum acordo entre os rivais desde 2015.

A ​decisão foi oficializada na última sexta-feira (6), após reunião entre dirigentes tricolores e colorados. Baixa demanda e segurança foram os principais fatores levados em consideração pelos clubes. Isso não significa, no entanto, que o setor de torcida mista será extinto de forma definitiva.

Como destaca o ​Gremistas.net, o diretor do Departamento do Torcedor Gremista, Thiago Monteiro, falou sobre o futuro do setor: “Decretar o fim da torcida mista é precipitado, mas o torcedor está cada vez mais interessado em ir na área exclusiva, porque está mais organizada, há mais estrutura. Não é que a torcida mista fracassou, mas temos de analisar o momento e o contexto”, afirmou, em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes.

​Grêmio e ​Internacional se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na próxima quinta-feira (12), na Arena do Grêmio. A partida contará com a presença de dois mil torcedores colorados, no setor destinado à torcida visitante.