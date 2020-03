Fundamental! Soteldo lidera estatísticas na Libertadores e Paulistão

​Cobiçado, o venezuelano Yeferson Soteldo, do ​Santos, tem sido um dos grandes nomes do futebol brasileiro desde a última temporada e o seu desempenho tem gerado especulações no futebol nacional e internacional. O atacante é uma das peças-chave do clube praiano e não vai ser fácil tirá-lo da Vila Belmiro.

Em entrevista ao site italiano ‘Calciomercato’, o presidente do Peixe, José Carlos Peres, informou que pediu cerca de R$ 190 milhões à Inter de Milão pelo atacante. O mandatário ainda revelou que o camisa 10 também foi procurado por clubes do Brasil – como o ​Atlético-MG – e da Inglaterra. Contudo, o montante solicitado tem cumprido seu papel e segurado investidas.

Por sua vez, o Santos tem motivos de sobra para manter o venezuelano no elenco o máximo de tempo possível. O atacante tem sido o desafogo do time e, conforme informações do portal ​Terra, é indispensável para o ataque santista. Atualmente, Soteldo é o maior driblador do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.

Para além de deixar os adversários para trás, o meio-campista também se mostra bastante efetivo no setor de armação e é o jogador com mais assistências para finalização no principal torneio da América do Sul, tendo criado 10 oportunidades em apenas duas partidas. Vale destacar que apenas Michael, do ​Flamengo e que estava no Goiás, foi mais efetivo nos dribles do que Soteldo na temporada passada.

Em 2020, o camisa 10 disputou 8 partidas entre a Paulistão e Libertadores, não marcou nenhum gol, mas deu duas assistências e deu outros 16 passes para chute ao gol, além de ter dado 27 dribles certos.