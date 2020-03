Futebol sem público é medida necessária diante da impossibilidade de esticar temporada

​Jogar futebol sem público é algo, no mínimo, deprimente. Afinal, o esporte é feito, acima de tudo, para os fãs, para os torcedores que vão a campo comemorar a vitória de seu time, vaiar o rival, ver de perto grandes estrelas. No entanto, diante do surto de coronavírus em diversas localidades, não há muito o que fazer.

As autoridades de saúde estão absolutamente corretas em determinar que partidas marcadas sejam disputadas com portões fechados. Obviamente, se houvesse espaço para esticar o calendário e parar todos os campeonatos, essa seria a melhor solução. Mas, isso, se sabe, é impossível até na Europa.

Muito embora exista um intervalo considerável entre uma temporada e outra, o que possibilitaria a remarcação de duelos, o mundo ainda não tem a real noção de quando a expansão do coronavírus estará controlada. Ou seja, fazer qualquer tipo de previsão sobre quando as competições poderiam ser retomadas fica inviável. E mais: depois ainda vem a Eurocopa, os Jogos Olímpicos e, claro, a temporada 2020/2021. No momento, precisamos nos resignar e entender que, embora a melancolia, o futebol sem público é uma questão necessária para garantir o bem-estar das pessoas.