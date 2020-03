Futuro de De Gea em risco no Manchester United; clube já tem nome para substituí-lo

​ O Manchester United está repensando a respeito do futuro do goleiro David de Gea no clube na próxima janela, depois de ficar preocupado com seu psicológico.

O espanhol cometeu vários erros atípicos nesta temporada, o último dos quais aconteceu no empate em 1 a 1 com o Everton, no domingo. Após receber um passe, ele teve bastante tempo para pensar e escolher o que fazer, mas decidiu dar um chutão bem na direção de Dominic Calvert-Lewin, que rebateu a bola e marcou o gol para o Everton, logo aos 3 minutos do primeiro tempo.

Obviamente, isso não é bom para os Devils. Mas o pior é que foi o sétimo erro que custou um gol ao United desde o início da última temporada – nenhum jogador cometeu mais nesse período. De acordo com o ​Daily Mail, a diretoria não está mais satisfeita com o arqueiro, um dos ​cinco goleiros mais bem pagos do mundo.

Mesmo recebendo quatro vezes o prêmio de jogador do ano do United, d izem que os dirigentes do clube estão preocupados com a diminuição da concentração e o nível geral de desempenho e seu futuro em Manchester está em aberto.

Para piorar as coisas, o antigo reserva Dean Henderson, de 22 anos, está brilhando no Sheffield United após ser emprestado nesta temporada. O United está atento à evolução do jovem e deve conversar com o clube nas próximas semanas para uma possível volta.

O Manchester United está considerando deixar De Gea no banco na próxima temporada. O clube está preocupado com seus baixos níveis de desempenho e concentração. Dean Henderson seria o seu substituto. O United deve se reunir com os seus representantes nesse mês. [Mail] pic.twitter.com/KikW3uJGLO — Manchester United Brasil (@unitedbrazilian) March 2, 2020

Não há dúvida de que De Gea ainda é um grande goleiro, mas, no final do dia, se você está comprometendo os objetivos de sua equipe, fica muito difícil mantê-lo na equipe titular. Enquanto isso, seu companheiro de seleção espanhola, Kepa Arrizabalaga, está aquecendo o banco no Chelsea, atualmente, devido a seus erros. Talvez seja uma briga boa para quem quer menos a vaga de titular na Euro 2020.