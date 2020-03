Futuro na Série A? Boateng cita cinco times que conhece no futebol brasileiro

​Com o calendário paralisado por conta do ​coronavírus, jogadores do mundo todo buscam novas maneiras de preencher o tempo livre. Para o zagueiro Jérome Boateng, do Bayern München, um jeito interessante de ocupar a tarde foi interagindo com seus fãs pelo Twitter, respondendo perguntas sobre temas variados.

Como não poderia ser diferente, o futebol brasileiro foi tema de um dos questionamentos recebidos pelo jogador campeão do mundo. Perguntado se conhecia algum clube do nosso país, Jérome Boateng não hesitou e listou cinco: ​Corinthians, ​São Paulo, ​Cruzeiro, ​Palmeiras e ​Santos. Curiosamente, o defensor não se lembrou do Flamengo, apesar de ter citado seu ex-companheiro de time, Rafinha, na mensagem.





Atento às redes sociais e sem desperdiçar o gancho, o Timão, através de sua conta oficial, aproveitou para dar aquela tradicional ‘flertada’ com o zagueiro… Não custa nada, né?

​​Será que o próximo passo da carreira do defensor alemão será na Série A? Veremos…