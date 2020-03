Gabigol é, muito à frente, o maior goleador do futebol brasileiro desde 2018; veja ranking

Não há espaço para debate/questionamento: Gabriel Barbosa é o atacante mais dominante em atividade no futebol brasileiro nos últimos anos. Desde seu retorno à Série A em 2018 – ano em que o ​Santos buscou sua contratação via empréstimo -, o jovem camisa 9 já anotou surreais 79 gols, sendo 27 deles pelo Peixe e 52 pelo ​Flamengo, camisa que defende desde a temporada passada.

De acordo com a apuração do Footstats (​​@footstats), o atacante rubro-negro tem 34 tentos a mais em comparação ao segundo maior artilheiro do futebol brasileiro neste mesmo recorte de tempo (2018-20): trata-se de Gilberto, do Bahia.

Confira os maiores goleadores da elite nacional desde 2018:

Jogador Clube Gols anotados 1) Gabriel Barbosa Santos/Flamengo 79 gols 2) Gilberto Bahia 45 gols 3) Everton ‘Cebolinha’ Grêmio 42 gols 4) Bruno Henrique Santos/Flamengo 41 gols

