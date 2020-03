Gabigol encosta em ídolo rubro-negro no ranking de artilheiros do Flamengo; confira

​Com um início de temporada avassalador – como se 2019 ainda não tivesse acabado -, Gabriel Barbosa já soma nove gols em sete jogos disputados, goleador máximo do ​Flamengo nesta temporada 2020. Inspirado e sentindo-se em casa, o camisa 9 empilha noites artilheiras, taças e marcas muito relevantes para quem está a tão pouco tempo no clube.

Como destaca o ​Yahoo Esportes!, Gabigol já figura na posição de número 53 no ranking de artilheiros históricos do Flamengo. Com os três gols anotados na noite do último sábado, o jovem atacante chegou aos 52 com a camisa rubro-negra e ultrapassou Edílson, que foi às redes 51 vezes em 115 atuações ao longo de duas passagens pelo time. Imparável, o atual camisa 9 da Gávea precisou de apenas 66 aparições em campo para superar o ‘Capetinha’.

Agora, Gabriel ‘olha pra cima’ e já mira o top-50 de goleadores históricos do Fla. Na posição 50, com 57 tentos, está um ídolo do clube: o sérvio Dejan Petkovic. No lugar mais alto do ranking, como não poderia ser diferente, é de Zico. O ‘Galinho’ balançou as redes 509 vezes em 732 partidas pelo Rubro-Negro.