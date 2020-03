Gabigol envia mensagem à mãe de Prior, do BBB, e agita a web; atacante recebe resposta

​Sem competições acontecendo no mundo dos esportes, restou à massa brasileira concentrar sua torcida para a disputa mais emocionante do momento no país: o ​BBB. Como já relatamos, ​muita gente do futebol já se manifestou em prol da dupla Babu e Prior, dentre eles Gabigol. O atacante do Flamengo nunca escondeu sua torcida e, na noite do último domingo, deu mais uma mostra disso.

Depois que Felipe Prior se livrou do paredão na prova “Bate e volta” – segundo ele, por conta de uma lição ensinada por sua mãe – o camisa 9 ​rubro-negro não se conteve e mandou uma mensagem pelo Twitter celebrando a “vitória”:

Mãe do Prior, nem te conheço.. Mas, já te amo, tá? Lave as mãos e se cuida, beijo! Boa noite ❤️🐻 🧙‍♂️ — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 23, 2020

​​

VAAAAAMOOOOOO EL MAGO ! VAAAAAMOOOOO — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 23, 2020

​​

Joga y joga y morde as costas 🤣 — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 23, 2020

​​

A mensagem teve resposta:

A Dona Cristina te agradeceu de coração! ❤️ — Felipe Prior 🍺 (@felipeprior) March 23, 2020

Agora é acompanhar o que vai acontecer daqui pra frente, com o nono paredão deste Big Brother, formado por Daniel, Ivy e Flay.