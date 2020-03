Gabigol faz o segundo e faz dancinha do Babu, do BBB; Veja

Na noite deste sábado, o Flamengo mede forças diante do Botafogo, em jogo válido pela segunda rodada da Taça Rio. O duelo acontece no estádio do Maracanã, onde o Flamengo levou novamente um grande público para empurrar o Rubro-negro rumo a mais um bom resultado.

O Flamengo foi a campo com alguns jogadores reservas. O primeiro tempo teve muita correria do atacante Michael. O jogador ganhou a oportunidade no time titular, mas vinha tendo muitas dificuldades ao bater de frente com a zaga botafoguense.

O Flamengo passou todo o primeiro tempo sem marcar, mas o mesmo não aconteceu na segunda etapa. O primeiro gol aconteceu com uma grande jogada de Michael e gol de Everton Ribeiro. Depois foi a vez de Gabigol, aos 23 minutos do segundo tempo, que ampliou a vantagem do Flamengo no placar. Veja o gol.

O Flamengo vem de uma grande sequência de partidas complicadas e que os jogadores precisam deixar tudo dentro de campo. Na última quarta-feira, o Rubro-negro viajou e jogou na altitude diante do Junior Barranquilla. Mesmo com vários desfalques, conseguiu vencer o jogo, situação que acabou dando uma grande tranquilidade para o os próximos jogos do atual campeão na competição continental.