Galo aceita pedido, e cláusula atípica garante segurança a Sampaoli

​Com menos de dois meses de trabalho, o ​Atlético-MG demitiu o técnico Rafael Dudamel. Isso aconteceu após o clube ser eliminado por Unión Santa Fe-ARG, na primeira fase da Copa Sul-Americana, e Afogados-PE, na segunda etapa da Copa do Brasil. Pois para se acertar com Jorge Sampaoli, um treinador de ponta, o clube precisou se submeter a uma cláusula contratual atípica.

Se Sampaoli fizer esse time do Atlético-MG jogar bola, estará claro que não existe time ruim, existe apenas técnico ruim. — Iury Leite (@IuryLeite) March 2, 2020

Segundo apuração do ​Globoesporte.com, caso queira mandar o argentino embora antes do término do vínculo, em dezembro de 2021, o Galo terá que arcar com pagamentos para lá de elevados, correspondentes a cinco anos de contrato. Esta é quase que uma “margem de segurança” pedida por Sampaoli depois do que aconteceu com seu antecessor, algo com o qual a direção alvinegra concordou.

As exigências de Sampaoli no Atlético-MG pode levar o argentino a sofrer os mesmos problemas que enfrentou no Santos e aumentar a dívida do Galo, que já está se tornando impagável! Difícil ver essa conta fechando — Matheus Brum (@MatheusTBrum) March 2, 2020

Para convencer o treinador a se mudar para Belo Horizonte, o Atlético-MG fez uma oferta de R$ 1,2 milhão mensal para ele e mais cinco membros da comissão técnica. O valor será quitado por parceiros do clube, como o Banco BMG e a MRV Engenharia. Além disso, existe a promessa de que cinco reforços pedidos pelo profissional serão contratados. O objetivo de Sampaoli é rivalizar com o Flamengo na disputa do Campeonato Mineiro, única competição relevante que restou à equipe em 2020.

Foto: Atlético-MG / Divulgação