Galo demite funcionários com longo tempo de casa; ídolos do clube se pronunciam

​Na última terça (17), a diretoria do ​Atlético-MG deu sequência às profundas reformulações em seu futebol para a temporada. Uma nova leva de saídas foi oficializada, com a demissão de diversos profissionais que estavam no clube há longa data.

O departamento de análise de desempenho sofreu baixas, como Neguete e Bernardo Motta; os seguranças Lúcio Fábio e Jorginho, que estavam no Galo há 15 anos, também foram demitidos. Por fim, a comissão se despediu do auxiliar técnico James Freitas e também do preparador de goleiros Francisco Cersósimo. Essa perda, por sinal, gerou lamentação pública por parte de alguns ídolos do passado e do presente alvinegro

🐓🧤 Goleiros do Atlético hoje foram treinados pelo @JORCEY, nome que segue forte para substituir Chiquinho, conforme já havia publicado. Até o momento, porém, não houve efetivação. Ele é muito bem visto dentro do clube, por atletas e outros profissionais. — Galo News (@GaloNews_CAM) March 17, 2020

Victor, ídolo atleticano, se manifestou em uma de suas redes sociais: “Hoje encerrou-se um ciclo de mais de 12 anos. Mais que um companheiro de trabalho, um amigo, um pai. Obrigado professor Chiquinho pelo profissionalismo, dedicação, competência, honestidade e alguns puxões de orelha que me ajudaram a chegar onde cheguei. Sua figura foi importantíssima na construção de uma história de grandes conquistas!”, postou o arqueiro.

​​Outros jogadores comentaram a publicação de Victor, também reagindo com pesar à saída dos profissionais. Diego Tardelli foi um deles: “Triste! Grandes amigos que se ‘foram’ hoje”, escreveu o atacante. O volante Leandro Donizete, campeão da ​Libertadores pelo Galo em 2013, também lamentou a ‘onda de demissões’.