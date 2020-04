Galo fala em ‘demissão de funcionários’ que não concordarem com redução salarial

A crise causada pelo coronavírus atinge todos os clubes, dos pequenos aos grandes. Certas medidas estão sendo tomadas, como a redução de salários e até mesmo demissões para reduzir os gastos.

O presidente do ​Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, declarou que foi preciso reduzir os vencimentos de funcionários, atletas e comissão técnica em 25%. Segundo ele, a medida foi tomada após conversas com a equipe econômica, parceiros, diretoria e presidente do conselho do clube.

“ Entendemos que essas medidas são necessárias para a preservação da nossa instituição, que possa passar por este período de dificuldade que vai se perdurar por um bom tempo. Então, pensando no Clube Atlético Mineiro, tentando salvaguardar a maioria dos empregos e dando uma condição digna para nossos trabalhadores, é que nós então chegamos a conclusão de que essa seria a melhor decisão que vai salvaguardar a nossa instituição por este período de quarentena” disse o dirigente em entrevista à rádio Itatiaia. ​

O mandatário do Galo também declarou que a decisão tem embasamento legal. “É discutível, mas quero crer que muitos clubes vão tomar medidas com base nessa nossa decisão. Do contrário, é de viver situação crítica e de nem terminar o ano“.

Segundo Câmara, o diretor de futebol Alexandre Mattos foi o responsável por fazer a ligação entre diretoria e elenco. “ A gente vinha fazendo as análises e passando para o Alexandre Mattos. Ele vem mantendo diálogo com os atletas, explicando o ponto de vista da direção do clube. Alguma coisa tinha que ser feita. Caso não fizéssemos, em questão de tempo a gente ia deixar de pagar os salários. A gente tentou uma equação para que o clube permanecesse em condições mínima para passar essa crise“.

️ “A redução deve resultar no nosso estudo entre R$2,2 milhões e R$ 2,5 milhões mensais. Este é o objetivo.” Sérgio Sette Câmara na Rádio 98. — Galo News (@GaloNews_CAM) March 30, 2020