Galo forte! Atlético-MG anuncia Alexandre Mattos como novo diretor de futebol

​O ​Atlético-MG tem um novo ‘homem forte’ na gestão de seu futebol. Na noite desta quinta-feira (12), o clube mineiro utilizou suas plataformas oficiais para confirmar a contratação do experiente Alexandre Mattos como novo diretor-executivo de futebol. O tempo de contrato firmado entre as partes, ao menos neste primeiro momento, ainda não foi divulgado.

Costurada ao longo dos últimos dias, a contratação foi celebrada pelo presidente atleticano em sua conta no Twitter: “Estamos seguindo um caminho importante. Com responsabilidade, trouxemos os melhores: Sampaoli e, agora, Alexandre Mattos”, publicou Sergio Sette Câmara.