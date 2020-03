Galo leva a melhor em caso envolvendo ex-atleta e receberá indenização de R$ 566 mil; entenda

​O ​Atlético-MG conseguiu uma importante vitória nos tribunais. Na manhã desta quinta-feira (5), o vice-presidente do clube, Lásaro Cândido, veio a público para confirmar parecer favorável da Câmara de Resoluções de Disputa da FIFA ao Galo, no caso envolvendo Bruno Tabata.

O atacante de 22 anos defende atualmente o Portimonense (POR), mas fez sua formação na base do Galo. Contratado pelo clube português em abril de 2016, o jovem jogador renderá uma indenização de 110 mil euros (R$ 566 mil) ao clube mineiro. Os lusos ainda podem recorrer da decisão da FIFA.

Lutamos muito p o ATLÉTICO ser ressarcido (caso Tabata). Hoje saiu a decisão da FIFA acolhendo parcialmente nossa ação … Portimonense condenado a 110 mil Euros …mas a luta continua .. parabéns equipe jurídica pic.twitter.com/FdxJC7vGSv — Lásaro Cândido (@lasaroccunha) March 5, 2020

​​Como explica o ​Superesportes, a saída de Bruno Tabata do Alvinegro foi bastante tumultuada, motivando esse imbróglio jurídico que se arrastava há mais de quatro anos, passando pela Justiça comum e indo parar no Comitê de Resoluções da FIFA.

Aos olhos do Atlético, uma liminar obtida pelo clube na Justiça em dezembro de 2015 lhe garantiria a renovação automática do contrato de Tabata ou ao menos uma indenização em caso de transferência, época em que o jogador já recebia sondagens de times europeus e não demonstrava interesse em seguir na Cidade do Galo. Com uma proposta salarial forte, o Portimonense ‘seduziu’ o jogador e aproveitando o fim de seu vínculo oficial com os mineiros, fechou a contratação sem pagar nada ao Galo.