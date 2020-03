Galo libera zagueiro e atacante para finalizar negociação com adversário da Série A

​Tem jogador trocando de clube na Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Iago Maidana e o atacante Bruninho devem ser confirmados como reforços do Sport Recife para a sequência da temporada.

Nesta segunda-feira, o ​Atlético-MG informou que autorizou ambos a finalizarem suas respectivas negociações junto ao time pernambucano. Assim, a dupla foi liberada para viajar ao Nordeste e realizar exames médicos. Se aprovados, ambos irão assinar contrato até o final de 2020.

Eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana de forma precoce, o Galo, atual quarto colocado no Campeonato Mineiro, irá ao mercado em busca de contratações. Para aceitar treinar a equipe, o técnico Jorge Sampaoli pediu cinco reforços, tanto que a diretoria já negocia com o zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, e o atacante Róger Guedes, do Shandon Luneng, da China. Também devem desembarcar um goleiro, um volante e um meio-campista. Sendo assim, a direção, automaticamente, liberou alguns dos integrantes do atual plantel.

