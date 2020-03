Gênio superado: Os 7 jogadores com valor de mercado maior que Lionel Messi

​Dono de seis Bolas de Ouro, ​Lionel Messi já não é o jogador mais caro em valor de mercado do futebol mundial. A perda de posto é natural, afinal, mesmo que o craque ainda seja o atual melhor do mundo, já tem 32 anos. As cifras que cercam o futebol contemporâneo são cada vez mais dinâmicas e tendem a dialogar diretamente com fatores como idade/potencial futuro. Com base nas informações levantadas pelo ​Transfermarkt, confira quem são os 7 jogadores atualmente mais ‘valiosos’ que argentino, avaliado hoje em 140 milhões de euros:

1. Kylian Mbappé

O atacante francês de 21 anos é, com sobras, o melhor jogador jovem do futebol mundial, mas já deixou há muito o posto de ‘promessa’. Campeão do mundo, é avaliado em 200 milhões de euros, sendo o jogador mais valioso do futebol europeu.

2. Raheem Sterling

Não se espante com essa valorização avassaladora do veloz e habilidoso ponta de 25 anos. Seu futebol viveu um enorme salto de qualidade sob o comando de Guardiola no Manchester City, aprimorando os pontos fracos de seu jogo. É avaliado, hoje, em 160 milhões de euros.

3. Neymar

O brasileiro tinha tudo para ocupar a primeira posição deste ranking, não fossem as inúmeras lesões que o acometeram nos últimos anos. Em 2017, motivou a maior transferência da história do futebol: 222 milhões de euros. Atualmente, vale ‘apenas’ 160 milhões de euros.

4. Sadio Mané

Atual campeão da ​Champions e virtual campeão da Premier League, o ponta senegalês de 27 anos é um dos pilares deste implacável Liverpool. Custou 36 milhões de euros em 2016, hoje está avaliado em 150 milhões de euros.

5. Mohamed Salah

O mesmo falado anteriormente sobre Mané, se aplica ao caso do atacante egípcio. Entre Basel, Roma e Chelsea, Salah ficou conhecido como um bom jogador, mas só entrou no rol de ‘elite’ do velho continente sob comando de Klopp. 150 milhões de euros, o seu valor de mercado.

6. Harry Kane

O centroavante inglês de 26 anos desperta interesse em muitos gigantes do futebol europeu, o que deixa o torcedor do Tottenham bem preocupado. Exímio finalizador, é ainda mais valorizado pelo fato de camisas 9 clássicos estarem ’em falta’. Avaliado em 150 milhões de euros.

7. Kevin de Bruyne

​O armador belga vive, aos 28 anos, a temporada mais impressionante e madura de sua carreira profissional. É o cérebro do atual Manchester City, e um dos jogadores mais elogiados por Pep Guardiola desde os tempos de Bayern. Seu valor de mercado é de 150 milhões de euros.